Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад

Почему нужно посадить полынь на участке

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники воспринимают полынь как сорняк и безжалостно уничтожают его. Однако растение может быть полезным инструментом для борьбы с вредителями и болезнями на огороде и в саду.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Опытные огородники рекомендуют выращивать полынь культурно. Это означает, что растение должно быть частью общего ландшафта, а не просто занимать всё пространство. Например, полынь можно высадить рядом с плодовыми деревьями, чтобы её аромат отпугивал вредителей. Траву можно использовать для приготовления настоя для опрыскивания.

Кроме того, полынь можно высадить отдельными кустами возле грядок, чтобы всегда иметь под рукой средство от болезней. Её также можно использовать для мульчирования грядок, а после сезона её остатки отправить в компост.

Посадка полыни на дачном участке может помочь избежать многих проблем в саду и на огороде, поэтому это полезное растение стоит обратить внимание.