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Какие растения любят яичную скорлупу

В яичной скорлупе много кальция

1:45
Садоводство » Цветы

Яичная скорлупа — это отличное удобрение для растений, так как содержит много кальция, который полезен для их здоровья и развития. Кроме того, скорлупа обладает антимикробными свойствами, что помогает защитить растения от болезней и вредителей.

В яичной скорлупе много кальция
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди растений, которые особенно благоприятно реагируют на использование яичной скорлупы, можно выделить следующие:

1. Помидоры. Яичная скорлупа помогает укрепить стенки клеток растения и предотвратить развитие болезней, таких как фитофторный орудьевание. Кроме того, кальций способствует образованию крепкой кожицы на плодах, что делает их более устойчивыми к различным повреждениям.

2. Розы. Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует улучшению цветения и здоровью роз. Он необходим для образования крепких побегов и защиты растений от болезней, таких как черная пятнистость.

3. Огурцы. Яичная скорлупа помогает предотвратить гниение корнеплодов и обеспечивает растения кальцием, что благоприятно влияет на их развитие и урожайность.

4. Лимоны. Кальций способствует более равномерному развитию плодов и предотвращает различные болезни лимонных деревьев. Также он способствует улучшению вкусовых качеств плодов.

Чтобы использовать яичную скорлупу как удобрение, ее необходимо измельчить до состояния мелкого порошка и добавить в почву перед посадкой растений или рассыпать вокруг их корней. Также можно приготовить из скорлупы отвар и поливать им растения несколько раз в месяц.

Какие растения любят яичную скорлупу?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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