Вырастете сочный укроп: вот какие рекомендации помогут это сделать

Как вырастить сочный укроп

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для выращивания сочного укропа следуйте этим рекомендациям.

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Выбор места. Укроп предпочитает солнечные места с хорошей циркуляцией воздуха. Выберите место, где растение будет получать минимум 6-8 часов солнечного света в день.

Почва. Укроп предпочитает легкую, плодородную и хорошо дренированную почву с pH около 6-7.

Посев. Семена укропа можно посеять непосредственно в открытый грунт после того, как прошла угроза заморозков весной. Посейте семена на глубину около 0,5 см с интервалом между рядами около 20-30 см.

Уход за посевами. Поддерживайте почву влажной после посева до появления всходов. Однажды всходы появились, укореняйте растения, оставляя только наиболее крепкие. Прореживайте растения так, чтобы расстояние между ними составляло около 10-15 см.

Полив. Поливайте укроп регулярно, особенно в периоды сухости, но избегайте застоя воды, чтобы не вызвать гниение корней.

Удобрение. Укропу необходимо регулярное удобрение. Вы можете использовать универсальные минеральные удобрения для овощей или органические удобрения.

Устранение сорняков. Поддерживайте грядку свободной от сорняков, чтобы они не конкурировали с укропом за питательные вещества и влагу.

Уход. Регулярно подрезайте цветоносы, чтобы стимулировать рост листьев и предотвратить цветение, которое может сделать листья горькими.