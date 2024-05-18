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Конец любви? Дженнифер Лопес может развестись с Беном Аффлеком из-за нехватки честности

Дженнифер Лопес лайкнула пост о сложностях в отношениях

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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вызвала новые слухи о проблемах в своих отношениях с Беном Аффлеком, поставив лайк посту о сложностях в любовных отношениях в социальных сетях.

Дженнифер Лопес лайкнула пост о сложностях в отношениях
Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Лайкнутый ею пост, написанный тренером по отношениям Ленной Марсак, обсуждал трудности, возникающие в парах из-за отсутствия честности и уважения, утверждая, что невозможно построить здоровые отношения с человеком, которому не хватает эмоциональной безопасности и честности.

Это действие вызвало множество спекуляций среди фанатов о возможных разногласиях между Лопес и Аффлеком, находящимися в браке почти два года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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