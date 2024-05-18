Конец любви? Дженнифер Лопес может развестись с Беном Аффлеком из-за нехватки честности

Дженнифер Лопес лайкнула пост о сложностях в отношениях

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вызвала новые слухи о проблемах в своих отношениях с Беном Аффлеком, поставив лайк посту о сложностях в любовных отношениях в социальных сетях.

Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Лайкнутый ею пост, написанный тренером по отношениям Ленной Марсак, обсуждал трудности, возникающие в парах из-за отсутствия честности и уважения, утверждая, что невозможно построить здоровые отношения с человеком, которому не хватает эмоциональной безопасности и честности.

Это действие вызвало множество спекуляций среди фанатов о возможных разногласиях между Лопес и Аффлеком, находящимися в браке почти два года.