Конец любви? Дженнифер Лопес может развестись с Беном Аффлеком из-за нехватки честности

Дженнифер Лопес вызвала новые слухи о проблемах в своих отношениях с Беном Аффлеком, поставив лайк посту о сложностях в любовных отношениях в социальных сетях.
Лайкнутый ею пост, написанный тренером по отношениям Ленной Марсак, обсуждал трудности, возникающие в парах из-за отсутствия честности и уважения, утверждая, что невозможно построить здоровые отношения с человеком, которому не хватает эмоциональной безопасности и честности.
Это действие вызвало множество спекуляций среди фанатов о возможных разногласиях между Лопес и Аффлеком, находящимися в браке почти два года.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.