Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны

Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию. Валерия опубликовала видео, где она и её муж едут в автомобиле, предваряя свой предстоящий концерт, запланированный на 4 мая.

Фото: Wikipedia by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица и продюсер, находясь в браке уже почти 20 лет и готовящиеся отметить фарфоровую свадьбу в июне 2024 года, не уточнили детали своего решения уехать из России.

В недавнем интервью Валерия упомянула о своих финансовых трудностях и рассказала о необычном подарке — орфографическом словаре, который она подарила Пригожину на день рождения из-за его ошибок в произношении слова "хозяева".