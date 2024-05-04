Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны

Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию. Валерия опубликовала видео, где она и её муж едут в автомобиле, предваряя свой предстоящий концерт, запланированный на 4 мая.
Певица и продюсер, находясь в браке уже почти 20 лет и готовящиеся отметить фарфоровую свадьбу в июне 2024 года, не уточнили детали своего решения уехать из России.
В недавнем интервью Валерия упомянула о своих финансовых трудностях и рассказала о необычном подарке — орфографическом словаре, который она подарила Пригожину на день рождения из-за его ошибок в произношении слова "хозяева".
Артист раскрыл подробности личной жизни.