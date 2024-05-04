Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны

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Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт

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Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию. Валерия опубликовала видео, где она и её муж едут в автомобиле, предваряя свой предстоящий концерт, запланированный на 4 мая.

Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Фото: Wikipedia by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица и продюсер, находясь в браке уже почти 20 лет и готовящиеся отметить фарфоровую свадьбу в июне 2024 года, не уточнили детали своего решения уехать из России.

В недавнем интервью Валерия упомянула о своих финансовых трудностях и рассказала о необычном подарке — орфографическом словаре, который она подарила Пригожину на день рождения из-за его ошибок в произношении слова "хозяева".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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