DenizBank ужесточает условия для россиян: кто может открыть счет в 2024 году

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Очередной турецкий банк массово отказывает россиянам

0:56
Туризм

Недавно DenizBank в Турции начал часто отказывать в открытии банковских счетов иностранным релокантам, даже тем, кто имеет местный вид на жительство и прописку.

Очередной турецкий банк массово отказывает россиянам
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По информации издания РБК, прежде этот банк регистрировал счета для граждан России, имеющих лишь заграничный паспорт. Один из посредников, занимающихся оформлением банковских карт для россиян в Турции, рассказал, что с начала 2024 года из десяти заявок на открытие счета одобряется только одна. Теперь банк предъявляет более строгие требования к документам, включая наличие ВНЖ и турецкой прописки, и часто отказывает в обслуживании, если на счету не лежит значительная сумма от 100 тыс. долларов.

В результате клиенты с меньшими суммами на счету могут столкнуться с необходимостью искать альтернативные банковские учреждения для открытия счета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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