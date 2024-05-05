DenizBank ужесточает условия для россиян: кто может открыть счет в 2024 году

Недавно DenizBank в Турции начал часто отказывать в открытии банковских счетов иностранным релокантам, даже тем, кто имеет местный вид на жительство и прописку.
По информации издания РБК, прежде этот банк регистрировал счета для граждан России, имеющих лишь заграничный паспорт. Один из посредников, занимающихся оформлением банковских карт для россиян в Турции, рассказал, что с начала 2024 года из десяти заявок на открытие счета одобряется только одна. Теперь банк предъявляет более строгие требования к документам, включая наличие ВНЖ и турецкой прописки, и часто отказывает в обслуживании, если на счету не лежит значительная сумма от 100 тыс. долларов.
В результате клиенты с меньшими суммами на счету могут столкнуться с необходимостью искать альтернативные банковские учреждения для открытия счета.
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