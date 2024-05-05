Блокировал въезд на дачу? Готовь 2000 рублей

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Новые правила для автовладельцев в дачный сезон: ограничения и штрафы

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Авто

С наступлением дачного сезона автовладельцам следует внимательно относиться к правилам парковки.

Новые правила для автовладельцев в дачный сезон: ограничения и штрафы
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно пункту 12.4 Правил дорожного движения, запрещена остановка или парковка автомобиля в местах, где это может создать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов. Нарушение этого правила, например, если автомобиль мешает проезду на частную территорию, может привести к штрафу в размере 2000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП.

В случае проблем с вызовом наряда ДПС в отдаленные районы, рекомендуется обращаться через номер 112 и затем подавать жалобы в местную прокуратуру в случае бездействия полиции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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