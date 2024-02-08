Европа готовится к противостоянию с Трампом

В ЕС начали готовиться к борьбе с "агрессивным" Трампом

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Евросоюз готовится к развитию сценария непридвиденных обстоятельств, в частности, прихода к власти в США Дональда Трампа, пишут журналисты информационного агентства Bloomberg. В материале поясняется, что президентство Трампа может обернуться для Европы новыми тарифами, в связи с чем ЕС заранее готовит ответные меры. Pravda.Ru публикует перевод материала Bloomberg.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Европейский союз работает над официальной оценкой того, как выглядело бы президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, приступила к подготовке оценки последствий ноябрьского голосования, уделяя особое внимание сценарию, при котором Трамп выходит победителем, сообщает один из чиновников.

Стиль бывшего президента становится все более агрессивным, и среди государств-членов блока общепризнано, что еще один срок приведет к принудительным действиям, таким как тарифы, направленные против ЕС, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что страны ЕС обязаны подготовиться к тому, что должно произойти.

Команда Трампа планирует потенциальный перечень действий против ЕС, который может включать в себя широкий минимальный тариф в 10%, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, которые косвенно преследуют технологических лидеров США, сообщило ранее в среду агентство Bloomberg.

В прошлый раз Трамп пошатнул основы трансатлантических отношений, когда напал на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности и назвал Брюссель "адской дырой". Кандидат в президенты одержал победу на первых двух республиканских праймериз и опережает Джо Байдена в среднем на 6 процентных пунктов в семи штатах, которые, вероятно, будут определять исход выборов 2024 года, согласно январскому опросу Bloomberg News/Morning Consult.

Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу тарифов, которые Трамп ввел на сталь и алюминий ЕС во время своего первого президентского срока, ссылаясь на соображения национальной безопасности США. Блок принял ответные меры собственными силами и в 2021 году достиг временного перемирия с Байденом.

Но ЕС утверждает, что нынешняя ситуация по-прежнему несправедлива, заявляя, что экспортеры блока платят более 350 миллионов долларов пошлин в год. Однако государства-члены ЕС неохотно отреагировали на ситуацию повторным введением тарифов на американские товары из-за опасений, что это может повысить шансы Трампа на выборах.

Потенциальные меры против Европы послужили бы компонентом более широкой инициативы по пересмотру торговли товарами в США. У страны давний крупный дефицит в отношениях с ЕС, и 2023 год ознаменуется третьим годом подряд, когда дисбалансы превысят 200 миллиардов долларов, — модель, которую утверждают советники Трампа, является иллюстрацией недобросовестной торговой практики.

Чтобы избежать трансатлантического антагонизма, характерного для первого срока Трампа, некоторые европейские чиновники предпринимают пробные шаги по налаживанию связей. Высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, уже начали налаживать контакты с республиканцами. В сентябре она посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться с рядом сторонников Трампа.

Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит, сказала она Bloomberg в прошлом году, и было бы "наивно" не подготовиться к такому исходу.

Хотя риторика Байдена может быть более примирительной, чем у Трампа, и его сближение с ЕС по Украине помогло восстановить трансатлантические отношения, официальные лица ЕС по-прежнему осознают, что его торговая политика по-прежнему имеет много общего с подходом его предшественника "Америка прежде всего".

Европейцы были потрясены, в частности, программой субсидий Байдена на сумму более 390 миллиардов долларов для поддержки зеленых технологий, которая дает компаниям стимул переводить инвестиции из Европы в США.

Руководитель Бербок, канцлер Германии Олаф Шольц открыто заявил, что хочет переизбрания Байдена. Трамп, напротив, выступает за "большой раскол" в США — тот, который также был бы вреден для Германии, сказал Шольц в прошлом году. "Нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы он был переизбран", — добавил он.

Лидеры бизнеса также бьют тревогу. Генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Ваймер заявил о возможном возвращении Трампа, что Европа может только надеяться на то, что законодательная система США имеет "сильные сдержки и противовесы", поскольку, по его мнению, они были бы необходимы.