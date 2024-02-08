Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
Европа готовится к противостоянию с Трампом

В ЕС начали готовиться к борьбе с "агрессивным" Трампом

5:00
Мир

Евросоюз готовится к развитию сценария непридвиденных обстоятельств, в частности, прихода к власти в США Дональда Трампа, пишут журналисты информационного агентства Bloomberg. В материале поясняется, что президентство Трампа может обернуться для Европы новыми тарифами, в связи с чем ЕС заранее готовит ответные меры. Pravda.Ru публикует перевод материала Bloomberg.

В ЕС начали готовиться к борьбе с "агрессивным" Трампом
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Европейский союз работает над официальной оценкой того, как выглядело бы президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, приступила к подготовке оценки последствий ноябрьского голосования, уделяя особое внимание сценарию, при котором Трамп выходит победителем, сообщает один из чиновников.

Стиль бывшего президента становится все более агрессивным, и среди государств-членов блока общепризнано, что еще один срок приведет к принудительным действиям, таким как тарифы, направленные против ЕС, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что страны ЕС обязаны подготовиться к тому, что должно произойти.

Команда Трампа планирует потенциальный перечень действий против ЕС, который может включать в себя широкий минимальный тариф в 10%, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, которые косвенно преследуют технологических лидеров США, сообщило ранее в среду агентство Bloomberg.

В прошлый раз Трамп пошатнул основы трансатлантических отношений, когда напал на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности и назвал Брюссель "адской дырой". Кандидат в президенты одержал победу на первых двух республиканских праймериз и опережает Джо Байдена в среднем на 6 процентных пунктов в семи штатах, которые, вероятно, будут определять исход выборов 2024 года, согласно январскому опросу Bloomberg News/Morning Consult.

Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу тарифов, которые Трамп ввел на сталь и алюминий ЕС во время своего первого президентского срока, ссылаясь на соображения национальной безопасности США. Блок принял ответные меры собственными силами и в 2021 году достиг временного перемирия с Байденом.

Но ЕС утверждает, что нынешняя ситуация по-прежнему несправедлива, заявляя, что экспортеры блока платят более 350 миллионов долларов пошлин в год. Однако государства-члены ЕС неохотно отреагировали на ситуацию повторным введением тарифов на американские товары из-за опасений, что это может повысить шансы Трампа на выборах.

Потенциальные меры против Европы послужили бы компонентом более широкой инициативы по пересмотру торговли товарами в США. У страны давний крупный дефицит в отношениях с ЕС, и 2023 год ознаменуется третьим годом подряд, когда дисбалансы превысят 200 миллиардов долларов, — модель, которую утверждают советники Трампа, является иллюстрацией недобросовестной торговой практики.

Чтобы избежать трансатлантического антагонизма, характерного для первого срока Трампа, некоторые европейские чиновники предпринимают пробные шаги по налаживанию связей. Высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, уже начали налаживать контакты с республиканцами. В сентябре она посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться с рядом сторонников Трампа.

Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит, сказала она Bloomberg в прошлом году, и было бы "наивно" не подготовиться к такому исходу.

Хотя риторика Байдена может быть более примирительной, чем у Трампа, и его сближение с ЕС по Украине помогло восстановить трансатлантические отношения, официальные лица ЕС по-прежнему осознают, что его торговая политика по-прежнему имеет много общего с подходом его предшественника "Америка прежде всего".

Европейцы были потрясены, в частности, программой субсидий Байдена на сумму более 390 миллиардов долларов для поддержки зеленых технологий, которая дает компаниям стимул переводить инвестиции из Европы в США.

Руководитель Бербок, канцлер Германии Олаф Шольц открыто заявил, что хочет переизбрания Байдена. Трамп, напротив, выступает за "большой раскол" в США — тот, который также был бы вреден для Германии, сказал Шольц в прошлом году. "Нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы он был переизбран", — добавил он.

Лидеры бизнеса также бьют тревогу. Генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Ваймер заявил о возможном возвращении Трампа, что Европа может только надеяться на то, что законодательная система США имеет "сильные сдержки и противовесы", поскольку, по его мнению, они были бы необходимы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша джо байден дональд трамп
Новости Все >
Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов
Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов
Психолог Кузина рассказала, что самая опасный тип личности это "тёмный эмпат"
Почему горловина бензобака в автомобилях может быть справа или слева? Ответ представителя ГИБДД
WSJ: на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских
Брускетта с авокадо: яркий и полезный завтрак
Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола
Опасный вредитель для яблоневых деревьев
ЦЕРН проверил устойчивость робопса к радиации при работе на коллайдере
Иммунолог Жемчугов напомнил об отказе от прививок как причине вспышек кори
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Брускетта с авокадо: яркий и полезный завтрак
Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола
В ЕС начали готовиться к борьбе с "агрессивным" Трампом
Опасный вредитель для яблоневых деревьев
ЦЕРН проверил устойчивость робопса к радиации при работе на коллайдере
Иммунолог Жемчугов напомнил об отказе от прививок как причине вспышек кори
Шейх Наим Кассем: запугивать Ливан бесполезно
Fox News: в Алабаме украли 60-метровую радиовышку
В Японии, Индии и Таиланде путешественников предостерегают от столкновений с "дьявольскими обезьянами"
Диетолог Солнцева рассказала о тайной вредной добавке в хлеб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников