Почему некоторые люди проявляют жестокость по отношению к кошкам: советы экспертов

Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно к кошкам относятся очень тепло, ведь это одни из самых любимых домашних животных на планете.

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Не существует объективных причин для того, чтобы чувствовать к этим животным антипатию.

Тем не менее, некоторые люди проявляют удивительную степень жестокости и равнодушия к кошкам, что может быть тревожным признаком низкой моральности таких личностей.

Почему некоторые люди проявляют жестокость к кошкам? Одной из причин может быть ограниченная способность к эмпатии. Наблюдение за отношением человека к более слабым существам может многое рассказать о его характере, и это правило актуально на протяжении веков.

Добросовестные и порядочные люди никогда не причинят вред кошке. Однако, как отмечают эксперты, люди с явными психическими нарушениями часто демонстрируют жестокость к животным, и им следует обратиться за профессиональной помощью.

Иначе проблема может усугубляться.

Что касается интеллектуального развития, исследования показали, что люди с высоким уровнем интеллекта обычно испытывают симпатию к кошкам, в то время как жестокость к этим животным может свидетельствовать о низком интеллектуальном развитии.