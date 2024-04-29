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Почему некоторые люди проявляют жестокость по отношению к кошкам: советы экспертов

Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам

1:13
Зоосфера » Кошки

Обычно к кошкам относятся очень тепло, ведь это одни из самых любимых домашних животных на планете.

Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Не существует объективных причин для того, чтобы чувствовать к этим животным антипатию.

Тем не менее, некоторые люди проявляют удивительную степень жестокости и равнодушия к кошкам, что может быть тревожным признаком низкой моральности таких личностей.

Почему некоторые люди проявляют жестокость к кошкам? Одной из причин может быть ограниченная способность к эмпатии. Наблюдение за отношением человека к более слабым существам может многое рассказать о его характере, и это правило актуально на протяжении веков.

Добросовестные и порядочные люди никогда не причинят вред кошке. Однако, как отмечают эксперты, люди с явными психическими нарушениями часто демонстрируют жестокость к животным, и им следует обратиться за профессиональной помощью.

Иначе проблема может усугубляться.

Что касается интеллектуального развития, исследования показали, что люди с высоким уровнем интеллекта обычно испытывают симпатию к кошкам, в то время как жестокость к этим животным может свидетельствовать о низком интеллектуальном развитии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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