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Подорожание билетов на Эйфелеву башню в Париже: новые цены в преддверии Олимпийских игр

Париж поднимает цены: вход на Эйфелеву башню подорожает на 20%

1:23
Туризм

Перед Олимпийскими играми во Франции входные билеты на основную достопримечательность Парижа, Эйфелеву башню, подорожают, сообщает издание Le Parisien.

Париж поднимает цены: вход на Эйфелеву башню подорожает на 20%
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Начиная с 17 июня, стоимость билетов на вершину увеличится примерно на 20%, достигнув 35,3 евро (3455 рублей). В настоящее время посещение Эйфелевой башни обходится в 29,4 евро (2877 рублей).

Другие тарифы также изменятся. Билеты для туристов в возрасте от 12 до 14 лет вырастут с 14,7 евро (1439 рублей) до 17,7 евро (1732 рубля), а для детей от 4 до 11 лет — с 7,4 евро (724 рубля) до 8,9 евро (871 рубль).

Подняться на второй этаж по лестнице будет стоить 14,2 евро (1390 рублей) вместо предыдущих 10 евро (978 рублей).

Билеты по новым ценам скоро появятся в продаже на сайте достопримечательности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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