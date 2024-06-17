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Стало известно, какие выплаты учитываются при начислении отпускных

Как рассчитываются отпускные выплаты?

1:47
Экономика

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, который включает в себя оклад, надбавки и премии, как рассказали эксперты "РГ".

Как рассчитываются отпускные выплаты?
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Елена Шаповал отметила, что премии могут выплачиваться за труд ежемесячно, по итогам квартала, года или за выслугу лет. Все виды премий учитываются при начислении отпускных, но различаются по способу учёта.

Заместитель генерального директора по персоналу компании "РКБ" Виктория Воронина пояснила, что если в расчетный период была включена квартальная премия, то она будет полностью учтена в отпускных, при условии, что сотрудник полностью отработал квартал. Она также уточнила, что если сотрудник работает в компании менее года, то засчитывается период с первого дня работы.

Партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина добавила, что не все премии включены в систему оплаты. Иногда премии выплачиваются единоразово на усмотрение работодателя и не учитываются при расчёте отпускных, что часто становится причиной конфликтов и судебных разбирательств.

Кожемякина также подчеркнула, что в расчёт среднего заработка по закону не включаются сами отпускные, периоды на больничном, командировки и пособия за дни без работы. Она отметила, что практически все сотрудники за год берут отпуск или болеют, многие ездят в командировки, что в итоге снижает доход за год для расчёта отпускных и, как следствие, средний дневной заработок для расчёта отпускных будет ниже.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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