Они просто обожают детей: самые лучшие породы собак

Кинологи назвали породы собак, которые любят детей

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Эксперты поделились рекомендациями по выбору породы собак для семей с детьми.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Например, кавалер кинг чарльз спаниель — эти собаки невероятно добрые и игривые, и легко находят общий язык даже с теми детьми, которые постоянно их беспокоят. Дополнительным плюсом является их шелковистая и мягкая шерсть.

Бернские зенненхунды тоже хорошо ладят с детьми. Однако, из-за своих крупных размеров, они лучше подходят для семей, проживающих в просторных домах или квартирах. Эти собаки обожают нежиться и играть.

Лабрадоры — любимцы многих. Несмотря на их крупные размеры, они очень добрые и любят детей, напоминая по характеру маленьких ребят. Многие эксперты считают, что лабрадоры прекрасно уживаются с другими питомцами, благодаря своему легкому и уживчивому характеру.