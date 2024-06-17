Турция потребовала внесения "своей" буквы в БРИКС

Эрдоган потребовал изменения названия БРИКС после вступления Турции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил желание, чтобы его страна присоединилась к БРИКС, но потребовал ряд изменений в устав организации. В случае положительного решения Турция получит букву T в названии организации, и она будет называться БРИКСТ+.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в июне 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2010 году к организации присоединилась Южная Африка, и название было изменено на BRICS.

1 января 2024 года в БРИКС вступили Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия, и организация стала называться BRICS+.

Если Турция присоединится к БРИКС, то возможное новое название будет БРИКСТ+ (BRICST+ — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa, Turkije).

Ранее Эрдоган настоял на изменении латиноязычного наименования Турции с "Turkey" (по-английски точно так же пишется слово "индейка") на Turkije.

Окончательное решение о вступлении Турции в организацию будет согласовано в октябре 2024 года в Казани.