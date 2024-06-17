Теннисистка Анна Курникова показала очаровательных сына и дочерей от Энрике Иглесиаса

Теннисистка Анна Курникова прервала молчание в социальных сетях и поделилась фотографиями детей с мужем, испанским певцом Энрике Иглесиасом.
43-летняя Анна Курникова порадовала подписчиков, опубликовав в "Инстаграме"* снимки с наследниками и супругом. Предыдущий пост спортсменки датируется весной 2022 года.
Детей и мужа Энрике Иглесиаса Курникова показала в честь дня отца. На фото Энрике позирует с каждым наследником по отдельности. Всего у пары трое детей — шестилетние двойняшки Николас и Люси и шестилетняя дочка Мэри.
"С Днём отца моего мужчину, Энрике Иглесиаса! И всех пап!" — написала теннисистка под снимками.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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