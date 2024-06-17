Роскачество выявило источник ботулизма в Москве

Роскачество приступило к исследованию консервированного тунца после произошедших случаев отравления. В организации сообщили, что в рамках исследования будет проверена вероятность наличия в продукте ботулизма.
В последние дни в Москве несколько человек заболели ботулизмом после употребления салата с тунцом и фасолью. Другие отравившиеся употребляли салат лобио.
В целом, летом следует остерегаться консервов, хранящихся долгое время в тёплых помещениях и воздерживаться от мясной и рыбной продукции, продаваемой частными лицами на рынках, особенно не согласованных и не проверяемых службами торговых точках.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.