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Странные эксперименты на МКС: космонавты регулярно причиняют себе боль по заданию с Земли

В РКК "Энергия" рассказали об эксперименте по изучению болевого порога у космонавтов

1:28
Наука

В космическом полёте у людей растёт болевой порог. Замечено это давно, но причины до сих пор не понятны. Для выяснения на МКС проводится эксперимент "Альгометрия" (от греч. ἄλγος — боль), о нём рассказали в РКК "Энергия" в субботу.

В РКК "Энергия" рассказали об эксперименте по изучению болевого порога у космонавтов
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Факторов, влияющих на субъективное восприятие боли, может быть много, и все они сугубо индивидуальны: уровень гормонов кортизола и адреналина, распределение крови и других биологических жидкостей в организме в условиях микрогравитации, последствия стресса и адаптации и др.

Практическая часть эксперимента выглядит несколько странно. Космонавт давит штырём на руку до момента, когда становится больно, при этом с острия снимаются показатели давления (тензоальгометрия). А на плече закреплён другой датчик, он нагревается — и тоже, до появления болевых ощущений (термоальгометрия).

Оба сенсора подключены к аппарату, сохраняющему данные. Его потом отправят на Землю, где информацию скачают и проанализируют.

Эксперимент кажется каким-то абсурдом, но на самом деле это очень важная работа по исследованию влияния космоса на состояние организма. Ведь боль — важнейший признак каких-то проблем со здоровьем, а оказать медицинскую помощь космонавту могут только его коллеги по экипажу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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