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Марин Ле Пен призвала к переформатированию Евросоюза

1:17
Мир

Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением и призвала к его реформированию.

По мнению Ле Пен, объединение должно дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности. Проект можно назвать Европейским альянсом наций, отметила политик.

Дискуссия о сущности Евросоюза была актуальна с самого момента его создания. И всегда вопрос формулировался примерно так: "Европа отечеств" или "Отечество — Европа"? 

Во времена правления президента Франции Шарля де Голля, одного из идеологов основания Евросоюза, предполагалось, что национальные органы будут иметь безусловный приоритет над европейскими. Однако по мере усиления ФРГ возобладал второй подход, который отстаивала Германия. 

В настоящее время евробюрократия во главе с Урсулой фон дер Ляйен достаточно эффективно подавляет проявления национального суверенитета, и только немногие харизматичные национальные лидеры справляются с задачей защиты национальных интересов в случае их несовпадения с указаниями Брюсселя, которые в свою очередь всегда следуют в русле политики евроатлантизма, не выгодной для Европы в целом. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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