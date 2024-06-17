Новые правила: запрет на перепродажу импортированных авто в России в течение года

В России ужесточат контроль за перепродажей импортированных автомобилей

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В России ужесточат контроль за автомобилями, ввезенными частными лицами для личного пользования. МВД разработало поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств, согласно которым физическое лицо, импортировавшее автомобиль, не сможет перепродать его в течение 12 месяцев с момента ввоза.

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В случае нарушения этого правила, новому владельцу придется доплатить утилизационный сбор до уровня, применяемого к юридическим лицам. Если сбор не будет доплачен, ГАИ откажет в перерегистрации автомобиля. Льготная ставка утильсбора для частных лиц составляет 3,4 тысячи рублей за новые авто и 5,2 тысячи за машины старше 3 лет, тогда как для юридических лиц она достигает от 300 тысяч до 1,3 млн рублей.