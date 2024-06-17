Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин отправится в турне по Азии
Вот когда можно выкапывать молодую картошку
Антарктическая пустыня признана крупнейшей в мире
Летняя тактика: как правильно выбирать средства с SPF
В России ужесточат контроль за перепродажей импортированных автомобилей
Эрдоган потребовал изменения названия БРИКС после вступления Турции
Смузи из груши и яблочного уксуса снимет неприятные симптомы
Как рассчитываются отпускные выплаты?
Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"
Страховщики выяснили, где в России живут самые примерные и самые "аварийные" водители

РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей

3:04
Страхование

Наибольшая доля автовладельцев, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, зафиксирована в Москве — 48%.

РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), второе место занимает Санкт-Петербург с долей водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус (КБМ) в 44,5%. В Московской области таких водителей 43%, в Ленинградской области — 42%, а в Пермском крае — 41,7%. В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составляет почти треть — 32,2%. Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что максимальную скидку за безаварийную езду можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП.

Другие регионы, где доля водителей с максимальной скидкой выше среднего по стране, включают Новосибирскую область (40%), Рязанскую область (38,2%), Красноярский край (37,1%), Самарскую область (37%), Тюменскую область (36,8%), Республику Карелию (36,6%), Кемеровскую область (36,4%), Томскую область (36,3%), Владимирскую область (36,3%), Вологодскую область (36,2%), Калининградскую область (36%), Челябинскую область (35,8%), Удмуртскую Республику (34,9%), Новгородскую область (34,8%), Свердловскую область (34,6%), Тульскую область (34,4%), Иркутскую область (33,7%), Ярославскую область (33,6%), Кировскую область (33,5%), Омскую область (33,5%), Псковскую область (33,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (32,5%) и Алтайский край (32,3%).

Наименьшая доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение отмечена в Республике Дагестан — всего 4,1%, в Чеченской Республике — 4,5%, в Республике Тыва — 5,6%, в Республике Ингушетия — 5,7% и в Республике Северная Осетия — Алания — 11,5%, сообщают в РСА.

Ранее эксперты рассказали, зачем автотуристам оформлять полис каско.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Последние материалы
Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"
Марин Ле Пен призвала к переформатированию Евросоюза
Кинологи назвали породы собак, которые любят детей
Селекция овощей: как нас дурачат и кому верить?
В РКК "Энергия" рассказали об эксперименте по изучению болевого порога у космонавтов
Анна Курникова показала очаровательных детей от Энрике Иглесиаса
РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей
Генерал Александр Косован: биография великого строителя военных объектов
Не ешьте консервы из тунца в Москве: некоторые люди уже заразились ботулизмом
"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников