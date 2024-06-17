Страховщики выяснили, где в России живут самые примерные и самые "аварийные" водители

РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей

3:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наибольшая доля автовладельцев, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, зафиксирована в Москве — 48%.

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По данным статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), второе место занимает Санкт-Петербург с долей водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус (КБМ) в 44,5%. В Московской области таких водителей 43%, в Ленинградской области — 42%, а в Пермском крае — 41,7%. В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составляет почти треть — 32,2%. Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что максимальную скидку за безаварийную езду можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП.

Другие регионы, где доля водителей с максимальной скидкой выше среднего по стране, включают Новосибирскую область (40%), Рязанскую область (38,2%), Красноярский край (37,1%), Самарскую область (37%), Тюменскую область (36,8%), Республику Карелию (36,6%), Кемеровскую область (36,4%), Томскую область (36,3%), Владимирскую область (36,3%), Вологодскую область (36,2%), Калининградскую область (36%), Челябинскую область (35,8%), Удмуртскую Республику (34,9%), Новгородскую область (34,8%), Свердловскую область (34,6%), Тульскую область (34,4%), Иркутскую область (33,7%), Ярославскую область (33,6%), Кировскую область (33,5%), Омскую область (33,5%), Псковскую область (33,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (32,5%) и Алтайский край (32,3%).

Наименьшая доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение отмечена в Республике Дагестан — всего 4,1%, в Чеченской Республике — 4,5%, в Республике Тыва — 5,6%, в Республике Ингушетия — 5,7% и в Республике Северная Осетия — Алания — 11,5%, сообщают в РСА.

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