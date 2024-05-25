Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"

Журналисту Отару Кушанашвили не понравилось то, как с ним пообщался комик Азамат Мусагалиев. Он прочитал юмористу длинную отповедь.
Отар Кушанашвили очень болезненно отреагировал на сообщение Азамата Мусагалиева, который пренебрежительно отреагировал на приглашение поиграть в футбол. Комик заявил, что он, в отличие от Отара, работает.
Журналист отчитал звезду ТНТ.
"**** ты неблагодарная, сколько я тебя топил в любви своей братской, и ты пишешь мне "я, в отличие от тебя, Отарик работаю", — сказал Кушанашвили в своём YouTube-шоу "Какого".
Он объяснил комику, что делает своё шоу без поддержки покровителей. Он заявил, что Азамата опекают корпорации. Поведение Мусагалиева он назвал подлостью.
Ранее Кушанашвили назвал Николая Баскова своим лучшим другом.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.