Шоколадный десерт можно приготовить в микроволновке за 10 минут

Этот шоколадный торт вы можете легко приготовить дома, чтобы произвести впечатление на своих близких. Тем более готовится он очень просто в микроволновке.
В миске смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске взбейте йогурт, масло и сахар до пышной и кремовой массы. Медленно перемешайте мучную смесь со взбитой сахарной смесью. Добавьте молоко и перемешайте. Посыпьте шоколадной крошкой. Вылейте тесто в смазанную маслом форму, пригодную для использования в микроволновой печи. Готовьте 10 минут. Украсьте любимой глазурью и свежими фруктами.
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