Шоколадный десерт можно приготовить в микроволновке за 10 минут

Как приготовить торт в микроволновой печи

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот шоколадный торт вы можете легко приготовить дома, чтобы произвести впечатление на своих близких. Тем более готовится он очень просто в микроволновке.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан муки

1/2 стакана йогурта

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки какао-порошка

5 мл ванильной эссенции

3/4 стакана сахара

50 г несолёного сливочного масла

5 столовых ложек молока

30 г шоколадной крошки

Приготовление

В миске смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске взбейте йогурт, масло и сахар до пышной и кремовой массы. Медленно перемешайте мучную смесь со взбитой сахарной смесью. Добавьте молоко и перемешайте. Посыпьте шоколадной крошкой. Вылейте тесто в смазанную маслом форму, пригодную для использования в микроволновой печи. Готовьте 10 минут. Украсьте любимой глазурью и свежими фруктами.