Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за проблемной кожей, чтобы не усугубить проблемы с акне

Привычки, которые наносят вред коже с акне

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ваше внимание к прыщам и угрям может нести обратные результаты, если вы неправильно ухаживаете за кожей. Вот несколько привычек, которые специалисты считают вредными для проблемной кожи:

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Частая смена средств для проблемной кожи может вызвать сухость и раздражение, усугубляя проблему. Совет от Американской академии дерматологии: терпеливо дайте время средству — результаты станут заметны через 5-6 недель, а полное очищение кожи займет 3-4 месяца.

Нанесение средства от прыщей и угрей только на появившиеся высыпания не помогает предотвратить новые и не способствует сужению пор. Рекомендация: равномерно наносите тонкий слой средства по всему лицу дважды в день.

Избегайте пересушивания кожи, которая склонна к жирности. Сухая кожа часто раздражена и может вызвать еще больше прыщей. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после умывания утром и вечером, избегая спиртосодержащих средств.

Выбор косметики и средств для ухода должен учитывать их невозможность закупоривать поры. Проверяйте метки на упаковках.

Берегите кожу от самих себя: выскабливание и выдавливание прыщей глубже закапывает бактерии, усиливая воспаление и возможные рубцы. Совет: обращайтесь к профессиональному дерматологу при глубоких высыпаниях.

Пересмотрите свой рацион, избегая жирной и сладкой пищи. Записывайте свое питание в дневник — это поможет выявить токсичные продукты, влияющие на состояние кожи.

Готовность к радикальному очищению организма подразумевает пробный период с голоданием на соках. Ожидайте результатов после нескольких недель или месяцев, учитывая восстановление микрофлоры кишечника.