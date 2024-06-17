Вращение Земли постепенно замедляется, если не будет грандиозной катастрофы, как это уже однажды случилось

Через 200 миллионов лет сутки будут длиться 25 часов, прогнозируют учёные

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Вращение Земли постепенно замедляется — этому общеизвестному факту Live Science посвятил научно-популярную статью в воскресенье.

Фото: NASA by Bill Anders is licensed under public domain

Миллиард лет назад сутки длились около 19 часов, уточнила доцент кафедры физики Массачусетского технологического института Сара Миллхолланд. Планету тормозит приливное воздействие Луны.

В начале истории Земли сутки могли быть даже короче 10 часов, подтвердил профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте Константин Батыгин. По одной из гипотез, так быстро её раскрутило столкновение с протопланетой размером с Марс, образовавшее Луну.

Если катастрофа повторится — то есть в Землю врежется массивный объект, это может вновь ускорить её вращение, предупредил учёный.

Если же ничего из ряда вон выходящего не случится, планета продолжит замедляться на 1,7 миллисекунды каждое столетие. Таким образом, через 200 миллионов лет сутки увеличатся ещё на час.

"Изменение скорости вращения Земли происходит достаточно постепенно, чтобы эволюционные процессы могли адаптироваться к нему с течением времени. Относительное изменение орбитальной скорости незаметно в повседневной жизни", — пояснил Батыгин.

Незначительное влияние на эту динамику оказывают некоторые масштабные сейсмические события и антропогенное воздействие. Землетрясение в Японии 11 марта 2011 года магнитудой 8,9 сократило продолжительность 24-часового дня на 1,8 микросекунды.

"Изменение климата также может сыграть свою роль из-за перераспределения массы Земли из-за таяния ледников, изменения уровня моря и тектонической активности. По мере таяния полярных ледяных шапок вращение замедляется", — заметила Миллхолланд.