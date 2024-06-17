Так жить невозможно: зачем россияне делают ремонт в арендованных квартирах

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"Росгосстрах": треть россиян делают ремонт в съёмных квартирах

2:54
Страхование

43% россиян живут в съемных квартирах, при этом каждый третий из них самостоятельно делал ремонт в арендованном жилье, основным мотивом является устранения последствий залива или пожара, выяснила страховая компания "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса.

"Росгосстрах": треть россиян делают ремонт в съёмных квартирах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большинство респондентов, арендующих жилье (61%), платят за аренду 30-50 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных услуг. Еще 30% платят до 30 тысяч рублей, а 9% – 50-100 тысяч рублей.

В среднем россияне меняют съемное жилье раз в 2-5 лет, что указали 60% респондентов-арендаторов. Еще 14% переезжают раз в год, 16% – реже, чем раз в 5 лет, и только 10% никогда не переезжали.

Основные причины переезда включают решение владельца прекратить аренду (33%), повышение арендной платы (30%) и изменение места работы или учебы арендатора (23%). Другие причины:

  • наскучивший интерьер (14%);
  • пополнение в семье (13%);
  • конфликт с соседями (10%);
  • конфликт с арендодателем (7%);
  • переезд в другой город или страну (6%);
  • покупка собственной квартиры (6%).

Ключевыми факторами при выборе съемного жилья являются стоимость (54%), интерьер и ремонт (44%), а также инфраструктура района (41%). Также важны:

  • близость к месту работы или учебы (26%);
  • расположение (25%);
  • наличие бытовой техники (16%);
  • близость к метро (10%);
  • возможность содержания питомцев (6%);
  • возможность проживания с детьми (5%);
  • наличие парковочных мест (3%).

Большинство арендаторов (66%) никогда не делали ремонт в съемной квартире. Еще 27% обновляли жилье за счет арендной платы, а 7% – на свои собственные средства.

Ремонт в арендованном жилье чаще всего вынужденный: 51% респондентов делали его из-за залива или пожара, 32% – из-за неисправной проводки и потрескавшейся краски, а 6% заявили, что без капитального ремонта жить было невозможно. Лишь 11% обновляли интерьер из-за наскучившего дизайна.

Более трети (36,5%) респондентов потратили на ремонт 50-100 тысяч рублей, почти столько же (35,4%) – 100-300 тысяч рублей, 7% – 300-500 тысяч рублей, а 4% – свыше полумиллиона рублей. Еще 17% удалось обновить квартиру менее чем за 50 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что корпоративная страховка повышает рейтинг компании на трудовом рынке.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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