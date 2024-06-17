Челябинский математик Мостафа Аботалеб написал программу прогнозирования мирового рынка картофеля

Научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета Мостафа Аботалеб написал программу для моделирования трендов мирового рынка картофеля на основе анализа временных рядов.
Результаты его совместной с коллегами из Индии, Сирии и Египта работы опубликованы в известном международном журнале Potato Research, сообщает пресс-служба ЮУрГУ в понедельник.
За базисные были взяты объёмы производства картофеля мировыми лидерами — Китаем, Индией и США — с 1960 по 2022 годы. Методом экспоненциального сглаживания (ошибка-тренд-сезонность) ETS, который авторы сочли более надёжным, чем интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего ARIMA, установлено, что объём производства картофеля в США стабилизируется, а в Китае и Индии продолжит устойчивый рост.
Китай, уже сейчас обеспечивающий мировые потребности во "втором хлебе" примерно на четверть — в пять раз больше, чем производят Россия и США — останется в лидерах. К 2027-му ежегодное производство картофеля в КНР должно составить 100 417 000 тонн.
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