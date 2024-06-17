Челябинский математик Мостафа Аботалеб написал программу прогнозирования мирового рынка картофеля

К 2027-му производство картофеля в Китае превысит 100 млн тонн/год, высчитали в ЮУрГУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета Мостафа Аботалеб написал программу для моделирования трендов мирового рынка картофеля на основе анализа временных рядов.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты его совместной с коллегами из Индии, Сирии и Египта работы опубликованы в известном международном журнале Potato Research, сообщает пресс-служба ЮУрГУ в понедельник.

За базисные были взяты объёмы производства картофеля мировыми лидерами — Китаем, Индией и США — с 1960 по 2022 годы. Методом экспоненциального сглаживания (ошибка-тренд-сезонность) ETS, который авторы сочли более надёжным, чем интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего ARIMA, установлено, что объём производства картофеля в США стабилизируется, а в Китае и Индии продолжит устойчивый рост.

Китай, уже сейчас обеспечивающий мировые потребности во "втором хлебе" примерно на четверть — в пять раз больше, чем производят Россия и США — останется в лидерах. К 2027-му ежегодное производство картофеля в КНР должно составить 100 417 000 тонн.