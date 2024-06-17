"Зачем едете, там ротавирус и работает ПВО!": таксисты юга РФ попались на фейках

В Краснодарском крае и Крыму некоторые таксисты оказались распространителями фейков про якобы опасность отдыха, пугавшими туристов.
Центр "Квадрат" провёл расследование по жалобам туристов и местных жителей — об этом сообщил логистический Telegram-канал"БюроИкс".
Оказалось, что некоторые водители такси распространяют недостоверную информацию о небезопасности отдыха в Геленджике, Евпатории, Джубге и Оленевке.
Они делают это из корыстных побуждений:
Поэтому таксисты рассказывают туристам о якобы грязном море и ротавирусе или об атаках, сиренах и работе ПВО.
Взамен они предлагают туристам якобы более безопасные варианты в более оживлённых и близких городах. Оттуда водителям легче поймать заказ в обратную дорогу и получить процент от арендодателей за привезённых туристов.
Центр "Квадрат" собрал доказательства и контакты водителей, которые будут переданы правоохранителям.
Водителей могут привлечь к уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ за публичное распространение недостоверной информации. Если это произойдет, недобросовестным таксистам грозит штраф от 300 тысяч рублей или тюремный срок до трёх лет.
Ранее Pravda. Ru опубликовала подробнейший разбор — ответ на вопрос "опасно ли отдыхать в Крыму и Анапе в 2024 году и стоит ли ехать в Крым и Сочи". Ответ — ехать стоит, там не опаснее, чем в Москве или Казани.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.