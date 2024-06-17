Стало известно, сколько гостиницы и рестораны заработали на ПМЭФ-2024

В России зафиксирован значительный рост доходов ресторанов и отелей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
По данным аналитической платформы "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", опубликованным в "Известиях", продажи в этих секторах выросли на 31% и 43% соответственно.
Форум ПМЭФ-2024 проходил с 5 по 8 июня и собрал рекордное число участников. В мероприятии приняли участие более 8 тысяч представителей бизнеса из России и зарубежья, и было подписано свыше тысячи соглашений.
По данным издания, средний чек в гостиницах, отелях и домах отдыха в период форума составил более 23,5 тыс. рублей, что на 12% выше показателей прошлого года. Оборот отелей увеличился на 43%. Средний чек на услуги турагентств вырос на 16%, а их оборот поднялся на 26%.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.