Стало известно, сколько гостиницы и рестораны заработали на ПМЭФ-2024

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Успех ПМЭФ-2024: доходы отелей и ресторанов выросли

1:04
Экономика

В России зафиксирован значительный рост доходов ресторанов и отелей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Успех ПМЭФ-2024: доходы отелей и ресторанов выросли
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным аналитической платформы "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", опубликованным в "Известиях", продажи в этих секторах выросли на 31% и 43% соответственно.

Форум ПМЭФ-2024 проходил с 5 по 8 июня и собрал рекордное число участников. В мероприятии приняли участие более 8 тысяч представителей бизнеса из России и зарубежья, и было подписано свыше тысячи соглашений.

По данным издания, средний чек в гостиницах, отелях и домах отдыха в период форума составил более 23,5 тыс. рублей, что на 12% выше показателей прошлого года. Оборот отелей увеличился на 43%. Средний чек на услуги турагентств вырос на 16%, а их оборот поднялся на 26%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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