Собаки, которые не вызывают аллергию: самые главные породы

Ветеринары назвали породы собак, которые не вызывают аллергию

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Люди, страдающие от аллергии, при встрече с животными вынуждены принимать таблетки пачками, чтобы избежать тяжелой реакции.

Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поэтому иногда завести домашнего питомца становится большой проблемой. Существует множество гипоаллергенных домашних животных, но среди кошек и собак найти такие породы не так просто.

Кстати, аллергические реакции может вызывать не только шерсть, но и слюна, пот, частички кожи.

Эксперты выделили 4 породы гипоаллергенных собак.

К таким относятся аффенпинчеры — маленькие собаки с жесткой шерстью разной длины, ростом до 30 см. Особого ухода они не требуют: достаточно подстричь и вычесывать каждую неделю. Кроме того, эта порода не линяет и практически не подвержена заболеваниям.

Еще одним подходящим питомцем может стать котон де тулеар — они не линяют, а их шерсть белого пушистого цвета. Эксперты также отметили, что болонки и бишоны близки к этой породе и также не вызывают аллергии.

Миниатюрная и активная левретка, представительница борзых, также не вызывает аллергии.

У этих собак гладкая шерсть, которая совершенно не линяет, что делает их идеальными для содержания в квартирах с аллергиками. Правда, эти собаки очень общительные и требуют постоянного внимания.

И последняя порода — бедлингтон терьер.

Эти собаки очень похожи на ягнят и выглядят как плюшевые игрушки. Они не линяют и не оставляют запаха.