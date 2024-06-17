Ставшая мамой звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер показала фото с сыном и мужем из родильной палаты

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер родила ребёнка

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер поделилась послеродовым контентом. Актриса показала новорождённого малыша и счастливого мужа.

Фото: https://www.instagram.com/zberberr by Инстаграм Зои Бербер is licensed under public doman

Зоя Бербер опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из родильной палаты. На фото виден новорождённый малыш на руках у матери. Отец семейства Максим Белбородов на фото целует жену.

На свет появился мальчик.

"Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын", — написала актриса под фотографиями.

У актрисы это уже второй ребёнок. Она воспитывает дочь от сценариста Александра Синегузова.

Ранее сообщалось, что экс-супруга певца Валерия Меладзе показала фото с новорождённым внуком.



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