Ставшая мамой звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер показала фото с сыном и мужем из родильной палаты

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер поделилась послеродовым контентом. Актриса показала новорождённого малыша и счастливого мужа.
Зоя Бербер опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из родильной палаты. На фото виден новорождённый малыш на руках у матери. Отец семейства Максим Белбородов на фото целует жену.
На свет появился мальчик.
"Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын", — написала актриса под фотографиями.
У актрисы это уже второй ребёнок. Она воспитывает дочь от сценариста Александра Синегузова.
Ранее сообщалось, что экс-супруга певца Валерия Меладзе показала фото с новорождённым внуком.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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