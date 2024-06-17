Певица Монеточка* показала мужа и маленького сына: "Мои мальчики, мужчины, парни, самцы"

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как певица Монеточка*, поделилась с подписчиками милым семейным контентом.
Монеточка опубликовала в "Инстаграме**" фото мужа, музыканта Виктора Исаева, который на фото держит на руках их маленького сына Петра. На фото мальчик наряжен в шапку в виде лягушки.
"Это мои мальчики, мужчины, парни, самцы, дяденьки, пацаны, кены, мужики", — перечислила звезда синонимы, подходящие для представителей сильного пола своей семьи.
Автор и исполнительница хита "Каждый раз" переехала жить в Литву в 2022 году. Там она родила дочку, которую назвали Ниной. В январе 2024 года певица сообщила о появлении на свет второго ребёнка — мальчика, получившего имя Пётр.
*признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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