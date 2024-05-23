Отар Кушанашвили отказался просить у своего лучшего друга Николая Баскова миллион рублей

Отар Кушанашвили назвал Николая Баскова своим другом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность, в том, что его лучший друг Николай Басков всегда откликнется на его просьбу о помощи.

Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman

Отар Кушанашвили в шоу "Вопрос ребром" рэпера Басты подтвердил, что Николай Басков является одним из его лучших друзей, на помощь которого он может рассчитывать.

Один из зрителей шоу предложил проверить Баскова и попросить его приехать в Химки с миллионом рублей, не объясняя ничего.

Кушанашвили отказался так поступать, отметив, что ни он, ни Басков не дураки (журналист выбрал более хлёсткое нецензурное слово).

Ранее Кушанашвили рассказал, что "братки" певицы Натальи Ветлицкой в 90-х годах вывезли его в лес и приставили к голове пистолет.