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Отар Кушанашвили рассказал, что "братки" Натальи Ветлицкой вывезли его в лес и приставили пистолет к виску

Отар Кушанашвили рассказал, что его чуть не убили "братки" Натальи Ветлицкой

0:50
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что в 90-х его пытались убить криминальные авторитеты по заказу певицы Натальи Ветлицкой. 

Отар Кушанашвили рассказал, что его чуть не убили "братки" Натальи Ветлицкой
Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Кушанашвили поделился воспоминаниями с рэпером Бастой в его шоу "Вопрос ребром". Он рассказал, что "братки" вывезли его в лес и приставили пистолет к виску. Ему объяснили, что он больше не должен критиковать певицу Наталью Ветлицкую . 

Отар отметил, что он только негативно высказался о песне звезды. Он с ужасом подумал, что могло бы быть, если бы он повзолил себе выпад в сторону личности Ветлицкой. 

Кушанашвили признался, что испугался не на шутку, так как к тому моменту к него уже было трое детей. 

Ранее проживающая в Испании Наталья Ветлицкая показала красавицу-дочь.

Наталья Ветлицкая Посмотри в глаза
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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