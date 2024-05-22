Отар Кушанашвили рассказал, что "братки" Натальи Ветлицкой вывезли его в лес и приставили пистолет к виску

Отар Кушанашвили рассказал, что его чуть не убили "братки" Натальи Ветлицкой

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Журналист Отар Кушанашвили заявил, что в 90-х его пытались убить криминальные авторитеты по заказу певицы Натальи Ветлицкой.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Кушанашвили поделился воспоминаниями с рэпером Бастой в его шоу "Вопрос ребром". Он рассказал, что "братки" вывезли его в лес и приставили пистолет к виску. Ему объяснили, что он больше не должен критиковать певицу Наталью Ветлицкую .

Отар отметил, что он только негативно высказался о песне звезды. Он с ужасом подумал, что могло бы быть, если бы он повзолил себе выпад в сторону личности Ветлицкой.

Кушанашвили признался, что испугался не на шутку, так как к тому моменту к него уже было трое детей.

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