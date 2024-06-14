Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
Тренер Скрипченко назвал трёх самых перспективных игроков
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чем важно подкормить томаты в июне?

1:34
Садоводство » Советы

В июне у большинства садоводов начинается интенсивное цветение помидоров. Встаёт вопрос: чем подкормить кусты, чтобы они завязывали цветочки в плоды, а не сбрасывали их? Часто бывает так, что кусты цветут обильно, но сбрасывают до 80% цветков, и завязывается совсем немного помидоров. Есть рецепт хорошей подкормки, которая значительно повысит урожай. —

Чем важно подкормить томаты в июне?
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гранулы коровьего или конского навоза

Раскидайте сухие гранулы коровьего или конского навоза минимум трижды за лето. Лучше всего сделать это в июне, с последним внесением в начале июля. Такая подкормка содержит много полезных веществ. Сухие гранулы медленно разлагаются при поливе и передают питание корням. Вы заметите, как томаты начинают завязывать больше плодов.

Можно взять примерно килограмм сухих гранул на одну теплицу, равномерно раскидывая их под томаты.

Жидкая подкормка

Пару раз в июне, с интервалом в 10 дней, сделайте следующую подкормку: В 10 литрах воды разведите 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку азофоски, добавьте 1 стандартную ампулу циркона и 2 грамма борной кислоты.

Борную кислоту предварительно растворите в небольшой ёмкости с тёплой водой, затем добавьте в общую ёмкость. Всё тщательно перемешайте. Подкармливайте по 1 литру под каждое растение после полива.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Эксперт Иван Соколов: чай — продукт не китайский
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников