Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

В июне у большинства садоводов начинается интенсивное цветение помидоров. Встаёт вопрос: чем подкормить кусты, чтобы они завязывали цветочки в плоды, а не сбрасывали их? Часто бывает так, что кусты цветут обильно, но сбрасывают до 80% цветков, и завязывается совсем немного помидоров. Есть рецепт хорошей подкормки, которая значительно повысит урожай. —
Гранулы коровьего или конского навоза
Раскидайте сухие гранулы коровьего или конского навоза минимум трижды за лето. Лучше всего сделать это в июне, с последним внесением в начале июля. Такая подкормка содержит много полезных веществ. Сухие гранулы медленно разлагаются при поливе и передают питание корням. Вы заметите, как томаты начинают завязывать больше плодов.
Можно взять примерно килограмм сухих гранул на одну теплицу, равномерно раскидывая их под томаты.
Жидкая подкормка
Пару раз в июне, с интервалом в 10 дней, сделайте следующую подкормку: В 10 литрах воды разведите 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку азофоски, добавьте 1 стандартную ампулу циркона и 2 грамма борной кислоты.
Борную кислоту предварительно растворите в небольшой ёмкости с тёплой водой, затем добавьте в общую ёмкость. Всё тщательно перемешайте. Подкармливайте по 1 литру под каждое растение после полива.
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