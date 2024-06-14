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Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным

Чем подкармливать лук в июне?

1:17
Садоводство » Овощи

В июне с увеличением продолжительности светового дня лук получает сигнал о переходе от наращивания пера к формированию головок. Питательные вещества, накопленные в надземной части, начинают направляться к луковицам, способствуя их увеличению.

Чем подкармливать лук в июне?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если вы хотите получить крупные луковицы, не обрывайте у них перо. Зелёная часть необходима растению для фотосинтеза, и при ее удалении лук сосредоточится на восстановлении пера, а не на формировании головок.

Луку в первую очередь нужны калий и фосфор.  

Примеры подкормок

Монофосфат калия. Это удобрение подходит идеально в этот период. Обычно его продают в пакетиках по 20 грамм. Для приготовления раствора возьмите 10 грамм (половину пакетика) на ведро воды. Такой раствор расходуется из расчета одно ведро на 4-10 квадратных метров, в зависимости от густоты посадки и размеров растений.

Суперфосфат и калимагнезия. На ведро воды берите по столовой ложке каждого удобрения. Эти подкормки обеспечат луком необходимыми элементами для формирования крупных и здоровых луковиц.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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