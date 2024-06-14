Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным

Чем подкармливать лук в июне?

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В июне с увеличением продолжительности светового дня лук получает сигнал о переходе от наращивания пера к формированию головок. Питательные вещества, накопленные в надземной части, начинают направляться к луковицам, способствуя их увеличению.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если вы хотите получить крупные луковицы, не обрывайте у них перо. Зелёная часть необходима растению для фотосинтеза, и при ее удалении лук сосредоточится на восстановлении пера, а не на формировании головок.

Луку в первую очередь нужны калий и фосфор.

Примеры подкормок

Монофосфат калия. Это удобрение подходит идеально в этот период. Обычно его продают в пакетиках по 20 грамм. Для приготовления раствора возьмите 10 грамм (половину пакетика) на ведро воды. Такой раствор расходуется из расчета одно ведро на 4-10 квадратных метров, в зависимости от густоты посадки и размеров растений.

Суперфосфат и калимагнезия. На ведро воды берите по столовой ложке каждого удобрения. Эти подкормки обеспечат луком необходимыми элементами для формирования крупных и здоровых луковиц.