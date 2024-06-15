Эксперты раскрыли, чем полезен квас для здоровья

FIT FOR FUN: в квасе содержатся пробиотики

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Квас представляет собой напиток, приготовленный с применением процессов брожения из ржаного хлеба и солода. Специалисты рассказали о благотворном воздействии кваса на здоровье, сообщает издание "FIT FOR FUN".

Фото: flickr.com by Nikolay Olkhovoy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В составе кваса присутствуют пробиотики, особенно Lactobacillus reuteri, которые благоприятно влияют на пищеварение, процессы детоксикации печени, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему и поддерживают кислотно-щелочной баланс. Этот хлебный напиток характеризуется низкой калорийностью — всего 3 калории на 100 мл, и почти не содержит жиров.

Тем не менее, стоит помнить, что квас не подойдёт всем без исключения. Людям с повышенной чувствительностью пищеварительного тракта или определёнными заболеваниями ЖКТ следует предварительно проконсультироваться с врачом или диетологом перед употреблением этого напитка.