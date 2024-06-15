Эксперты раскрыли, чем полезен квас для здоровья

Квас представляет собой напиток, приготовленный с применением процессов брожения из ржаного хлеба и солода. Специалисты рассказали о благотворном воздействии кваса на здоровье, сообщает издание "FIT FOR FUN".
В составе кваса присутствуют пробиотики, особенно Lactobacillus reuteri, которые благоприятно влияют на пищеварение, процессы детоксикации печени, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему и поддерживают кислотно-щелочной баланс. Этот хлебный напиток характеризуется низкой калорийностью — всего 3 калории на 100 мл, и почти не содержит жиров.
Тем не менее, стоит помнить, что квас не подойдёт всем без исключения. Людям с повышенной чувствительностью пищеварительного тракта или определёнными заболеваниями ЖКТ следует предварительно проконсультироваться с врачом или диетологом перед употреблением этого напитка.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.