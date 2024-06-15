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Найдена новая зацепка в поиске внеземной жизни: вращающиеся вокруг мёртвых звезд планеты помогут учёным

Учёные нашли новый способ обнаружить внеземную жизнь

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Наука

Новое исследование, возглавляемое астрономом Джульеттой Беккер из Университета Висконсин-Мэдисон, показывает, что планеты, вращающиеся вокруг белых карликов, могут предоставлять уникальные возможности для изучения потенциально пригодной для жизни среды.

Учёные нашли новый способ обнаружить внеземную жизнь
Фото: CSIRO by Alex Cherney is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Эти планеты, если они переживут бурные фазы своих звезд-хозяев, могут сохранять воду и атмосферу достаточно долго для поддержания жизни. Исследование подчеркивает важность точных наблюдений с использованием транзитных методов для анализа атмосфер этих планет, что может помочь в оценке их обитаемости, сообщает Science Daily.

Будущие исследования помогут улучшить стратегии обнаружения таких планетных систем и направят телескопические миссии на поиск пригодных для жизни экзопланет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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