Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова должна была попасть на премию "Муз-ТВ", но внезапно оказалась на операционном столе.
Анна Седокова опубликовала кадры из операционной. Звезда рассказала о неожиданно разрушенных планах из-за экстренной операции.
"Алое платье на премию "Муз-ТВ" подготовлено. Я вручаю одну из наград, но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда и не иду", — написала певица в социальных сетях.
Ранее певица Анна Седокова рассказала правду о разрыве с мужем Янисом Тиммой. Звезда отметила, что забросившие свои виды деятельности они стали проводить много времени вместе, что привело к конфликтам.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.