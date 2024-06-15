Певице Анне Седоковой сделали экстренную операцию: "К сожалению, у жизни свои правила"

Певица Анна Седокова попала на операционный стол

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова должна была попасть на премию "Муз-ТВ", но внезапно оказалась на операционном столе.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова опубликовала кадры из операционной. Звезда рассказала о неожиданно разрушенных планах из-за экстренной операции.

"Алое платье на премию "Муз-ТВ" подготовлено. Я вручаю одну из наград, но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда и не иду", — написала певица в социальных сетях.

Ранее певица Анна Седокова рассказала правду о разрыве с мужем Янисом Тиммой. Звезда отметила, что забросившие свои виды деятельности они стали проводить много времени вместе, что привело к конфликтам.