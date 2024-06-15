Особняк Джорджа Вашингтона удивил археологов: найденные "сокровища" помогут историкам

Археологи, занимающиеся реставрацией особняка первого президента США Джорджа Вашингтона в историческом поместье в Виргинии, совершили уникальное открытие.
В процессе работы в подвале особняка было обнаружено 35 стеклянных бутылок, датируемых XVIII веком. Из этих 35 бутылок, 29 остались в нетронутом состоянии и содержат фрукты и ягоды, которые прекрасно сохранились и возраст которых оценивается примерно в 250 лет.
Ранее в этом же подвале исследователями уже были найдены две запечатанные бутылки, содержащие жидкость и вишни. Содержимое всех найденных бутылок было тщательно извлечено и заморожено для дальнейшего анализа и исследования, сообщает Newsweek.
Эта находка представляет значительный интерес для историков и археологов, так как она позволяет получить уникальные данные о методах хранения продуктов и бытовой жизни в XVIII веке. Исследование содержимого бутылок может дать ценную информацию о пищевых привычках и технологиях консервации тех времён.
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