Особняк Джорджа Вашингтона удивил археологов: найденные "сокровища" помогут историкам

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Археологи нашли 35 уникальных бутылок в особняке Джорджа Вашингтона

1:12
Наука

Археологи, занимающиеся реставрацией особняка первого президента США Джорджа Вашингтона в историческом поместье в Виргинии, совершили уникальное открытие.

Археологи нашли 35 уникальных бутылок в особняке Джорджа Вашингтона
Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В процессе работы в подвале особняка было обнаружено 35 стеклянных бутылок, датируемых XVIII веком. Из этих 35 бутылок, 29 остались в нетронутом состоянии и содержат фрукты и ягоды, которые прекрасно сохранились и возраст которых оценивается примерно в 250 лет.

Ранее в этом же подвале исследователями уже были найдены две запечатанные бутылки, содержащие жидкость и вишни. Содержимое всех найденных бутылок было тщательно извлечено и заморожено для дальнейшего анализа и исследования, сообщает Newsweek.

Эта находка представляет значительный интерес для историков и археологов, так как она позволяет получить уникальные данные о методах хранения продуктов и бытовой жизни в XVIII веке. Исследование содержимого бутылок может дать ценную информацию о пищевых привычках и технологиях консервации тех времён.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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