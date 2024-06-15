Особняк Джорджа Вашингтона удивил археологов: найденные "сокровища" помогут историкам

Археологи нашли 35 уникальных бутылок в особняке Джорджа Вашингтона

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, занимающиеся реставрацией особняка первого президента США Джорджа Вашингтона в историческом поместье в Виргинии, совершили уникальное открытие.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В процессе работы в подвале особняка было обнаружено 35 стеклянных бутылок, датируемых XVIII веком. Из этих 35 бутылок, 29 остались в нетронутом состоянии и содержат фрукты и ягоды, которые прекрасно сохранились и возраст которых оценивается примерно в 250 лет.

Ранее в этом же подвале исследователями уже были найдены две запечатанные бутылки, содержащие жидкость и вишни. Содержимое всех найденных бутылок было тщательно извлечено и заморожено для дальнейшего анализа и исследования, сообщает Newsweek.

Эта находка представляет значительный интерес для историков и археологов, так как она позволяет получить уникальные данные о методах хранения продуктов и бытовой жизни в XVIII веке. Исследование содержимого бутылок может дать ценную информацию о пищевых привычках и технологиях консервации тех времён.