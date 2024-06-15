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Долгое летнее путешествие: как подготовить автомобиль

Автоэксперт рассказал, что нужно проверить в машине перед долгой поездкой летом

1:13
Авто

Перед длительным путешествием необходимо тщательно подготовить автомобиль, об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он подчеркнул, что в первую очередь следует пройти комплексную диагностику на сертифицированной станции технического обслуживания. Нужно проверить ходовую часть, рулевое управление, тормозную систему и двигатель.

Автоэксперт рассказал, что нужно проверить в машине перед долгой поездкой летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Родионов объяснил, что современная комплексная диагностика позволяет создать имитацию дорожных нагрузок, что помогает определить, готов ли автомобиль к длительному путешествию.

Кроме того, Родионов рекомендует проверить развал-схождение, работу осветительных приборов, состояние аккумулятора, а также уровни и состояние технических жидкостей. Если замена масла планируется в ближайшее время, лучше провести её перед поездкой. В долгую дорогу можно взять дополнительную канистру масла для долива.

Также перед путешествием необходимо проверить кондиционер, ремни ГРМ и батарейки в брелоке сигнализации. Полезно взять с собой запасные ключи и заменить стеклоочистители.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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