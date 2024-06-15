Долгое летнее путешествие: как подготовить автомобиль

Автоэксперт рассказал, что нужно проверить в машине перед долгой поездкой летом

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед длительным путешествием необходимо тщательно подготовить автомобиль, об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он подчеркнул, что в первую очередь следует пройти комплексную диагностику на сертифицированной станции технического обслуживания. Нужно проверить ходовую часть, рулевое управление, тормозную систему и двигатель.

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Родионов объяснил, что современная комплексная диагностика позволяет создать имитацию дорожных нагрузок, что помогает определить, готов ли автомобиль к длительному путешествию.

Кроме того, Родионов рекомендует проверить развал-схождение, работу осветительных приборов, состояние аккумулятора, а также уровни и состояние технических жидкостей. Если замена масла планируется в ближайшее время, лучше провести её перед поездкой. В долгую дорогу можно взять дополнительную канистру масла для долива.

Также перед путешествием необходимо проверить кондиционер, ремни ГРМ и батарейки в брелоке сигнализации. Полезно взять с собой запасные ключи и заменить стеклоочистители.