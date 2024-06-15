Почему стоит давать коже лица недельный отдых от косметики

Как изменится кожа, если отказаться от косметики на неделю

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин, готовясь к летнему сезону, больше внимания уделяют подготовке фигуры и кожи тела, забывая о коже лица. Мы обратились к специалисту, чтобы выяснить, почему время от времени стоит давать лицу недельный отдых от косметики, особенно в преддверии лета.

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Когда мы наносим тональные основы, хайлайтеры, корректоры и другие средства, мы неизбежно оказываем давление на кожу, растягивая ее. Многие тональные кремы и эмульсии содержат подсушивающие компоненты, что не подходит для каждой кожи. Недельный отдых от косметики позволит коже восстановиться и получить больше кислорода. Это также позволяет наносить SPF-средства, которые плохо сочетаются с плотной косметикой. В течение недели рекомендуется использовать увлажняющие и тонизирующие маски, пилинги и гидролаты, чтобы насыщать кожу утром и вечером, не перегружая ее днем.

Ежедневное использование туши ослабляет ресницы, приводя к их выпадению. Отказ от туши и геля для бровей на неделю ускорит рост ресниц и бровей. В это время можно питать ресницы маслами и использовать никотиновую кислоту для роста бровей. Летом уже не потребуется активно прокрашивать брови и ресницы, так как весеннее восстановление укрепит их.

Отдых от косметики также способствует восстановлению обменных процессов в коже. Без нескольких слоев тональных средств коже будет легче, но ее нужно увлажнять и помогать обновляться. Эти семь дней можно посвятить восполнению недостающих элементов, учитывая тип кожи. Возможно, достигнутые результаты позволят отказаться от декоративных средств летом.