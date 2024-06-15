Юрист Катя Гордон высказалась о конфликте Игоря Николаева с блогером: требовал деньги за носки

Юрист Катя Гордон объяснила, почему певец Игорь Николаев не прав, когда пытается вытребовать у блогера Карины Мурашкиной 1,5 миллиона рублей.
Юрист Катя Гордон рассказала, что команда Игоря Николаева требовала деньги у блогера Карины Мурашкиной за проданные ей носки с надписью "Выпьем за любовь".
Гордон подчеркнула, что в момент продажи носков фраза "Выпьем за любовь" ещё не была юридически закреплена за артистом.
Она считает, что Карина Мурашкина, которая использовала фрагменты песни Игоря Николаева в своих роликах лишь популяризировала творчество артиста.
"Николаев, который создаёт образ такого добрячка, простачка и народного любимца на самом деле, я считаю, нечестно в этом моменте пытается зарабатывать деньги на блогерах, которые действительно, на мой взгляд, популяризируют его творчество. Вы не имели права требовать с Карины Мурашкиной деньги за носки", — выразила своё мнение Екатерина.
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