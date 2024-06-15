Частые короткие отпуска: психолог объясняет, как сохранить психическое здоровье

Частые короткие отпуска каждый сезон благотворно влияют на психическое здоровье, заявила Агентству городских новостей "Москва" Мария Шестова, заместитель заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа и руководитель студенческого научного сообщества, кандидат психологических наук.
Шестова отметила, что "средний" отпуск действительно способствует улучшению благополучия, однако его эффект незначителен и не оказывает существенного влияния на общее ощущение удовлетворенности жизнью. Более длинный отпуск также не приводит к значительно лучшим показателям благополучия. Исследования показывают, что через неделю после возвращения на работу уровень благополучия возвращается к прежним значениям.
"Исходя из этого, лучше планировать и регулярно брать короткие отпуска в течение года. Например, стандартный отпуск в 28 дней лучше разделить на четыре недели по семь дней на каждый сезон", — посоветовала специалист.
Она также добавила, что даже путешествия на выходные могут помочь восстановиться после рабочего стресса. Короткие поездки с друзьями и семьей могут принести больше позитивных эмоций.
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