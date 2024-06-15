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Частые короткие отпуска: психолог объясняет, как сохранить психическое здоровье

Москвичам посоветовали брать короткий отпуск минимум раз в сезон

1:18
Туризм

Частые короткие отпуска каждый сезон благотворно влияют на психическое здоровье, заявила Агентству городских новостей "Москва" Мария Шестова, заместитель заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа и руководитель студенческого научного сообщества, кандидат психологических наук.

Москвичам посоветовали брать короткий отпуск минимум раз в сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шестова отметила, что "средний" отпуск действительно способствует улучшению благополучия, однако его эффект незначителен и не оказывает существенного влияния на общее ощущение удовлетворенности жизнью. Более длинный отпуск также не приводит к значительно лучшим показателям благополучия. Исследования показывают, что через неделю после возвращения на работу уровень благополучия возвращается к прежним значениям.

"Исходя из этого, лучше планировать и регулярно брать короткие отпуска в течение года. Например, стандартный отпуск в 28 дней лучше разделить на четыре недели по семь дней на каждый сезон", — посоветовала специалист.

Она также добавила, что даже путешествия на выходные могут помочь восстановиться после рабочего стресса. Короткие поездки с друзьями и семьей могут принести больше позитивных эмоций.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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