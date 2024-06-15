Салат из яиц и авокадо: можно использовать для приготовления бутербродов

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Яичный салат с авокадо: рецепт

Еда

Хотите приготовить богатый белком бутерброд на завтрак? Тогда попробуйте этот яичный салат с авокадо на тосте. Этот простой бутерброд можно приготовить всего за несколько минут, не прилагая особых усилий. При желании вы также можете добавить немного тёртого сыра.

Яичный салат с авокадо: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • Соль по необходимости
  • 1 стакан чесночного майонеза
  • 1 нарезанный кубиками авокадо
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление

  1. Вымойте авокадо, вам понадобится мякоть. Возьмите два яйца, сваренных вкрутую, и нарежьте их кубиками.
  2. В другой миске взбейте чесночный майонез, соль, перец, лимонный сок. Добавьте яйца и пюре из авокадо, хорошо перемешайте и красиво выложите слоями на ломтики хлеба. 
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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