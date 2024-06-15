Салат из яиц и авокадо: можно использовать для приготовления бутербродов

Яичный салат с авокадо: рецепт

Хотите приготовить богатый белком бутерброд на завтрак? Тогда попробуйте этот яичный салат с авокадо на тосте. Этот простой бутерброд можно приготовить всего за несколько минут, не прилагая особых усилий. При желании вы также можете добавить немного тёртого сыра.

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 яйца

Соль по необходимости

1 стакан чесночного майонеза

1 нарезанный кубиками авокадо

1/2 чайной ложки чёрного перца

1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление