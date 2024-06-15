Салат из яиц и авокадо: можно использовать для приготовления бутербродов

Хотите приготовить богатый белком бутерброд на завтрак? Тогда попробуйте этот яичный салат с авокадо на тосте. Этот простой бутерброд можно приготовить всего за несколько минут, не прилагая особых усилий. При желании вы также можете добавить немного тёртого сыра.
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Ингредиенты
2 яйца
Соль по необходимости
1 стакан чесночного майонеза
1 нарезанный кубиками авокадо
1/2 чайной ложки чёрного перца
1 чайная ложка лимонного сока
Приготовление
Вымойте авокадо, вам понадобится мякоть. Возьмите два яйца, сваренных вкрутую, и нарежьте их кубиками.
В другой миске взбейте чесночный майонез, соль, перец, лимонный сок. Добавьте яйца и пюре из авокадо, хорошо перемешайте и красиво выложите слоями на ломтики хлеба.