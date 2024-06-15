Франция может лишиться права добывать уран на месторождении Имурарен в Африке

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Orano может утратить право на добычу урана в Нигере

0:56
Экономика

Согласно информации агентства Bloomberg, французская уранодобывающая компания Orano SA может утратить право на добычу урана на месторождении Имурарен в Нигере.

Orano может утратить право на добычу урана в Нигере
Фото: wikimedia.org by CherryX is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Bloomberg сообщает, что Orano SA рискует потерять право на разработку одного из крупнейших урановых месторождений мира к 19 июня, так как Нигер отверг план французской компании по освоению этого актива.

В настоящее время Orano продолжает эксплуатировать единственный крупный урановый рудник в Нигере, однако их план по разработке месторождения Имурарен не соответствует ожиданиям властей. Это изложено в письме, направленном министерством горнодобывающей промышленности Нигера.

Согласно письму, срок второго и последнего уведомления истекает 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании будет отозвано.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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