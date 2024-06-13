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Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог

Еда

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции. Это удивительно насыщенное и влажное угощение, которое известно своим шоколадным сиропом, пропитывающим пирог после выпечки и делающим его невероятно сочным и богатым на вкус.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Список ингредиентов для пирога:

  • 3 яйца,
  • 1 стакан сахара,
  • 3/4 стакана растительного масла,
  • 1 стакан молока,
  • 1,5 стакана муки,
  • 1/4 стакана какао-порошка,
  • 1 пакетик разрыхлителя (примерно 1 столовая ложка),
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Для шоколадного сиропа:

  • 1 стакан воды,
  • 2 стакана сахара,
  • 1/4 стакана какао-порошка,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Инструкции по приготовлению:

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой и пышной массы.
  2. Постепенно добавляйте растительное масло и молоко, продолжая взбивать.
  3. В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Процедите эту смесь в яично-сахарную массу. Добавьте ванильный экстракт. Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто.
  4. Вылейте тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в середину пирога, не выйдет сухой.
  6. Приготовление шоколадного сиропа: в маленькой кастрюле смешайте воду, сахар и какао-порошок. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 10 минут, пока сироп не немного загустеет.
  7. Добавьте ванильный экстракт и снимите с огня.
  8. С помощью вилки проколите горячий пирог по всей поверхности. Равномерно распределите горячий шоколадный сироп по всему пирогу, чтобы тот полностью пропитался сиропом.
  9. Дайте пирогу полностью остыть и пропитаться в течение нескольких часов. Подавайте румяные и сочные кусочки с взбитыми сливками или мороженым для дополнительного наслаждения.

Ислак Кек — настоящая шоколадная находка, которая порадует любителей сладостей. Этот пирог прекрасно подходит для чаепития или кофе и может стать удачным дополнением к любому случаю, когда вы желаете чего-то особенно вкусного и сочного.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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