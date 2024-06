Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции. Это удивительно насыщенное и влажное угощение, которое известно своим шоколадным сиропом, пропитывающим пирог после выпечки и делающим его невероятно сочным и богатым на вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic