Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции. Это удивительно насыщенное и влажное угощение, которое известно своим шоколадным сиропом, пропитывающим пирог после выпечки и делающим его невероятно сочным и богатым на вкус.
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В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой и пышной массы.
Постепенно добавляйте растительное масло и молоко, продолжая взбивать.
В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Процедите эту смесь в яично-сахарную массу. Добавьте ванильный экстракт. Тщательно перемешайте, пока не получится однородное тесто.
Вылейте тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в середину пирога, не выйдет сухой.
Приготовление шоколадного сиропа: в маленькой кастрюле смешайте воду, сахар и какао-порошок. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 10 минут, пока сироп не немного загустеет.
Добавьте ванильный экстракт и снимите с огня.
С помощью вилки проколите горячий пирог по всей поверхности. Равномерно распределите горячий шоколадный сироп по всему пирогу, чтобы тот полностью пропитался сиропом.
Дайте пирогу полностью остыть и пропитаться в течение нескольких часов. Подавайте румяные и сочные кусочки с взбитыми сливками или мороженым для дополнительного наслаждения.
Ислак Кек — настоящая шоколадная находка, которая порадует любителей сладостей. Этот пирог прекрасно подходит для чаепития или кофе и может стать удачным дополнением к любому случаю, когда вы желаете чего-то особенно вкусного и сочного.