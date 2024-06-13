Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык

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Топ-3 самых умных пород кошек

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Зоосфера » Кошки

Кошки, безусловно, являются одними из самых умных домашних животных. Некоторые породы кошек выделяются особенно высоким уровнем умственных способностей, что делает их прекрасными компаньонами для любящих хозяев. 

Топ-3 самых умных пород кошек
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сиамские кошки славятся своими высокими умственными способностями и общительным характером. Они обладают отличной способностью к обучению и легко учатся различным командам. 

Бенгальские кошки обладают высоким интеллектом и энергичным характером. Они быстро учатся новым трюкам и командам, а также обладают острым умом.

Шотландские кошки отличаются не только своими уникальными ушками, но и высоким интеллектом. Они легко обучаются различным играм и трюкам, а также проявляют большой интерес к общению с людьми. Шотландские пряхи также известны своей сообразительностью и способностью находить выход из различных ситуаций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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