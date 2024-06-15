Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Второе предупреждение хуже первого, но пока лучше третьего. О чём сказал Путин Киеву и Западу

Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке

Мир

Накануне Владимир Путин провёл встречу с руководством МИД.

Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Речь Путина

Президент, что называется, сверил часы с руководством ведомства, и, как обычно, обозначил текущие векторы направления.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или остановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю: речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их, — в основной части своего послания сообщил Путин.

К бабке не ходи, данное выступление нашего президента было приурочено к тому, что сегодня начинается так называемая мирная конференция в Швейцарии, которую там собирает Владимир Зеленский. Вот для того, чтобы донести какое-то сообщение до этой конференции, до тех, кто там участвует, в первую очередь из стран третьего мира, Путин и сделал вот это обращение.

Саммит о мире?

Нас на эту конференцию не позвали, и будут там "перемывать наши косточки" без нас. А для того, чтобы позиция России все-таки была понятна, Путин и выступил вчера, и это можно смело назвать открытием этого самого саммита. В первую очередь это, всё же направлено вовсе не к Западу, поскольку Запад всё это прекрасно знает, но ничего не замечает, потому что война на Украине ему выгодна. Это обращение направлено в первую очередь к тем странам, которые не являются Западом.

Ну и может быть ещё и к населению Украины, если вдруг люди там что-то ещё могут слышать, или какой-то украинской элите, поскольку Путин довольно долго остановился на том том, что Владимир Зеленский абсолютно нелегитимный. Может и там кто-то поймёт, что существуют варианты для переговоров с РФ и для борьбы за власть.

Разумеется, речь российского президента на Западе препарируется. Хотят они или не хотят, но они всегда будут обсуждать слова Путина, если не публично, то, по крайней мере, в кулуарах. Но надеяться на то, что Путина услышат какие-то американцы или какие-то европейцы, на мой взгляд, не стоит. Однако, с другой стороны, российский лидер ещё раз подтвердил, что РФ готова к переговорам.

Третье предложение будет о капитуляции Киева

И Путин, кстати, всегда был готов к переговорам. А тот факт, что он так подробно объясняет все это, это ещё раз показывает простую вещь: мы Украине предлагали очень выгодные, и выгодные варианты решения проблем на всех этапах. Но они не соглашались никогда. Это доказывает две вещи.

Первое, на самом деле они совершенно не самостоятельны, и они ни за какую, ни за Украину. Они выполняют западные задания. А второе, они никакие не государственные деятели, потому что они для Украины сделали всё самое плохое.

Поэтому и офис президента Украины мгновенно отверг предложения российского лидера. Советник Михаил Подоляк тут же посетовал, что заявление Путина — это попытка перехватить инициативу перед саммитом. Чуть погодя и глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает российское предложение по Украине мирным. А озвученное условие вывода ВСУ из новых российских регионов для прекращения огня, будет "достижением военных целей РФ", отметил генсек альянса.

Но это так и ожидалось — иллюзий нет у нас уже давно. Но формальности соблюдены, и абсолютно точно, что третье предложение от Путина будет куда хуже для Банковой, чем вчерашнее послание…

Выступление В.В.Путина на встрече с руководством МИД России, Москва, 14 июня 2024 года
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина швейцария владимир путин владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Шоколадный муссовый торт за считанные минуты
Как обеспечить защиту волос от солнца: полезные советы
Певица Жасмин облачилась в королевский образ на "Муз-ТВ"
В мае 2024 россияне купили 437 объектов недвижимости в Турции
Учёные обнаружили замедление ядра Земли
Часовая тренировка, чтобы сжечь 600 калорий
Россия хочет экспортировать в Китай лекарственные растения
Мэтт Смит сообщил, что съёмки третьего сезона "Дома Дракона" начнутся до конца года
Путеводитель по Кении: основные туристические достопримечательности
Как избежать перегрева за рулем: советы врача-диетолога
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Последние материалы
Часовая тренировка, чтобы сжечь 600 калорий
Россия хочет экспортировать в Китай лекарственные растения
Мэтт Смит сообщил, что съёмки третьего сезона "Дома Дракона" начнутся до конца года
Путеводитель по Кении: основные туристические достопримечательности
Как избежать перегрева за рулем: советы врача-диетолога
Дмитрий Медведев анонсировал программу строительства жилья для ученых в России
Готовим густой фруктово-ягодный джем без желатина
Кота и попугая при желании можно подружить
Китайские учёные создали "вечный" чип для хранения данных
Звезда сериала "Слово пацана" сравнил себя с Томом Харди и Ди Каприо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников