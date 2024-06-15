Второе предупреждение хуже первого, но пока лучше третьего. О чём сказал Путин Киеву и Западу

Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке

Накануне Владимир Путин провёл встречу с руководством МИД.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Речь Путина

Президент, что называется, сверил часы с руководством ведомства, и, как обычно, обозначил текущие векторы направления.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или остановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю: речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их, — в основной части своего послания сообщил Путин.

К бабке не ходи, данное выступление нашего президента было приурочено к тому, что сегодня начинается так называемая мирная конференция в Швейцарии, которую там собирает Владимир Зеленский. Вот для того, чтобы донести какое-то сообщение до этой конференции, до тех, кто там участвует, в первую очередь из стран третьего мира, Путин и сделал вот это обращение.

Саммит о мире?

Нас на эту конференцию не позвали, и будут там "перемывать наши косточки" без нас. А для того, чтобы позиция России все-таки была понятна, Путин и выступил вчера, и это можно смело назвать открытием этого самого саммита. В первую очередь это, всё же направлено вовсе не к Западу, поскольку Запад всё это прекрасно знает, но ничего не замечает, потому что война на Украине ему выгодна. Это обращение направлено в первую очередь к тем странам, которые не являются Западом.

Ну и может быть ещё и к населению Украины, если вдруг люди там что-то ещё могут слышать, или какой-то украинской элите, поскольку Путин довольно долго остановился на том том, что Владимир Зеленский абсолютно нелегитимный. Может и там кто-то поймёт, что существуют варианты для переговоров с РФ и для борьбы за власть.

Разумеется, речь российского президента на Западе препарируется. Хотят они или не хотят, но они всегда будут обсуждать слова Путина, если не публично, то, по крайней мере, в кулуарах. Но надеяться на то, что Путина услышат какие-то американцы или какие-то европейцы, на мой взгляд, не стоит. Однако, с другой стороны, российский лидер ещё раз подтвердил, что РФ готова к переговорам.

Третье предложение будет о капитуляции Киева

И Путин, кстати, всегда был готов к переговорам. А тот факт, что он так подробно объясняет все это, это ещё раз показывает простую вещь: мы Украине предлагали очень выгодные, и выгодные варианты решения проблем на всех этапах. Но они не соглашались никогда. Это доказывает две вещи.

Первое, на самом деле они совершенно не самостоятельны, и они ни за какую, ни за Украину. Они выполняют западные задания. А второе, они никакие не государственные деятели, потому что они для Украины сделали всё самое плохое.

Поэтому и офис президента Украины мгновенно отверг предложения российского лидера. Советник Михаил Подоляк тут же посетовал, что заявление Путина — это попытка перехватить инициативу перед саммитом. Чуть погодя и глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает российское предложение по Украине мирным. А озвученное условие вывода ВСУ из новых российских регионов для прекращения огня, будет "достижением военных целей РФ", отметил генсек альянса.

Но это так и ожидалось — иллюзий нет у нас уже давно. Но формальности соблюдены, и абсолютно точно, что третье предложение от Путина будет куда хуже для Банковой, чем вчерашнее послание…