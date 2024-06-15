Инвестиционное страхование жизни и его цели

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

В последнее время на российском страховом рынке особенно популярны стали продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Инвесторы стали искать способы сохранить свои сбережения в условиях нестабильности финансового рынка. Это привело к снижению ставок по банковским депозитам, падению курса валют и золота.

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Цель ИСЖ — не только защитить клиентов от финансовых потерь в случае страхового случая (травмы, инвалидности, смерти), но и обеспечить накопление и приумножение средств. Это достигается за счёт инвестирования в активы с высоким потенциалом дохода, такие как ценные бумаги, иностранная валюта и другие. При этом гарантируется сохранность первоначально вложенных денежных средств. Однако в случае неблагоприятного исхода страхователь может потерять доход от вложенных средств и столкнуться с обесценением своих инвестиций.