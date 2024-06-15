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Эффективные методы массажа головы для укрепления волос: советы от специалиста

Как правильно делать массаж головы при выпадении волос

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос представляет собой серьезную проблему для женщин, требующую различных методов борьбы, зависящих от причин этого явления. Если вы обнаруживаете необычно высокую потерю волос и уменьшение объема, рекомендуется обратиться к трихологу для консультации. В некоторых случаях специалист может рекомендовать массаж головы как дополнительную меру для стимуляции роста волос. Ниже описаны несколько техник массажа, но прежде чем начать использовать их, важно получить консультацию специалиста.

Как правильно делать массаж головы при выпадении волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Массаж щеткой

Простой и приятный способ, требующий натуральной щетки из дерева или эбонита. Перед массажем волосы следует расчесать. Начинайте массировать кожу головы мягкими движениями от висков к затылку, затем от висков к лбу. Важно не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить тонкие волосы у корней.

Аромамассаж

Этот метод включает использование эфирных масел, которые помогают улучшить кровообращение и поднять настроение. Нанесите несколько капель масла пачули или розмарина на кончики пальцев и мягко массируйте кожу головы от висков к затылку. Будьте осторожны с количеством масла, чтобы избежать раздражения кожи.

Антистресс-массаж по-тайски

Этот вид массажа расслабляет мышцы головы и шеи, особенно полезен при эмоциональном напряжении, которое может быть одной из причин выпадения волос. Начинайте с поглаживаний от висков к затылку, затем переходите к мягкому разминающему движению мышц. Используйте кончики пальцев для легких вибрирующих круговых движений по коже головы, постепенно усиливая давление. Завершите массаж мягкими поглаживающими движениями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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