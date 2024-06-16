Цискаридзе предсказал кинолегенду: Волочкова станет героиней фильма через 50 лет

Николай Цискаридзе: "Через 50 лет о судьбе Анастасии Волочковой снимут фильм"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что через 50-100 лет о судьбе Анастасии Волочковой снимут фильм, благодаря её яркому взлету и последующим сложным преобразованиям.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

Он поделился своим мнением на телеканале "Беларусь-1", отметив, что был свидетелем пути Волочковой как танцовщицы, помогал ей выходить на сцену и наблюдал её карьеру.

Цискаридзе подчеркнул, что видел старение многих коллег и их трудные попытки завершить карьеру. Он назвал артиста балета "скоропортящимся продуктом" и вспомнил, как его коллеги требовали себе спектакли, устраивая истерики.