Артист балета Николай Цискаридзе считает, что через 50-100 лет о судьбе Анастасии Волочковой снимут фильм, благодаря её яркому взлету и последующим сложным преобразованиям.
Он поделился своим мнением на телеканале "Беларусь-1", отметив, что был свидетелем пути Волочковой как танцовщицы, помогал ей выходить на сцену и наблюдал её карьеру.
Цискаридзе подчеркнул, что видел старение многих коллег и их трудные попытки завершить карьеру. Он назвал артиста балета "скоропортящимся продуктом" и вспомнил, как его коллеги требовали себе спектакли, устраивая истерики.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.